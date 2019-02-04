В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов

Наибольшее число рейсов отменено в Домодедово, а задержано — в аэропорту Внуково.

В столичных аэропортах задержано и отменено 46 рейсов, сообщает сервис "Яндекс. Расписание".

Наибольшее число рейсов — 23 — задержано во Внуково. Кроме того, в аэропорту отменено четыре рейса. В Домодедово отменено девять рейсов, один задержан. В Шереметьево задержано девять рейсов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается оттепель. Водителей предупредили о тумане на дорогах и призвали соблюдать дистанцию. Накануне в московских аэропортах отменили и задержали более 50 рейсов.