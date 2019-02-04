Рогозин заявил, что "Роскосмос" восстанавливает позиции на рынке пусковых услуг

В 2018 году госкорпорация совершила 22 пуска. В текущем году это количество увеличится более чем вдвое — до 45.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия восстанавливает свои позиции на рынке пусковых услуг.

— Также мы 21 декабря прошлого года, буквально перед Новым годом, успешно провели пуск ракеты "Протон-М", — приводила слова Рогозина пресс-служба Кремля. — В этом году отправляем шесть "протонов" на Байконур. То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжёлых пусковых услуг.

Как отметил глава "Роскосмоса", в 2018 году было совершено 22 пуска. В текущем году это количество увеличится более чем вдвое — до 45. Рогозин признал, что нагрузка большая, однако выразил мнение, что с поставленными задачами корпорация справится.

Лайф также сообщал, что Рогозин доложил Путину о работе над "Сарматом".