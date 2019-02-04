В Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга нагрянули с обысками

Читайте также

В Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга нагрянули с обысками

16

Фото: © Администрация Санкт-Петербурга

В городском комитете по здравоохранению Северной столицы проходят обыски, сообщает РИА "Новости". Причины визита следователей пока не разглашаются, однако, по предварительным данным, это может быть связано с делом о просроченных медикаментах, которые были найдены на складах центральной фармацевтической базы города в ноябре прошлого года.

Изданию 78.ru, в свою очередь, стало известно, что следователи, помимо прочего, работают в кабинете начальника управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Людмилы Сычевской.

Другие подробности пока не известны. Комментариями ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу Лайф пока не располагает.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×