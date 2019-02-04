Полицейского, скинувшего дедушку со скамейки на вокзале, уволили из МВД

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Полицейского, скинувшего дедушку со скамейки на вокзале, уволили из МВД

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Страж порядка был запечатлён на видео, когда спихнул уснувшего пожилого мужчину на пол и пригрозил отправить его "мёрзнуть на улицу".

Одного из полицейских, которые скинули со скамейки на пол старика в здании сельского вокзала в Башкирии, уволили из МВД. В отношении второго героя скандального видео проводится проверка. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому округу.

— В случае установления вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — рассказали в пресс-службе ведомства о судьбе второго полицейского.

На видеокадрах, послуживших поводом для проверки, один из стражей порядка намеренно наклоняет скамейку с уснувшим пожилым мужчиной и сбрасывает его на пол. Правоохранитель грубо пресекает нерешительные попытки свидетелей заступиться за дедушку, а затем возвращается к старику с угрозами отправить его "мёрзнуть на улицу".

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