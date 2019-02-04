В Турции более 30 человек пострадали при утечке газа в здании суда

Утечка газа произошла в здании суда в городе Балыкесир в Турции. В результате пострадало 34 человека, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал NTV.
Врачи госпитализировали 17 человек. Причина инцидента уточняется, проводится расследование случившегося.
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı! Vali'den #SonDakika açıklamasıhttps://t.co/49LYzWnglZ pic.twitter.com/utxiSwPeRh— Gerçek Gündem (@gercekgundem) 4 февраля 2019 г.
Как отмечается, к зданию суда прибыли губернатор провинции, начальник полиции и мэр города Балыкесир.
Ранее Лайф сообщал, что в Стамбуле при пожаре на танкере погибло два человека.
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