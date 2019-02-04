От шашлыков подальше. СМИ узнали о переводе Цеповяза в СИЗО Хабаровска

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От шашлыков подальше. СМИ узнали о переводе Цеповяза в СИЗО Хабаровска

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Члену банды Цапка пришлось поменять место отсидки, пока прокуроры выясняют обстоятельства его "красивой жизни" за решёткой.

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза перевели из Амурской области в следственный изолятор города Хабаровска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

<p>Вячеслав Цеповяз. Фото: © Портал <a href="http://www.mzk1.ru/2018/08/nasledie-capka-i-zhizn-v-nevole-cepovyaza/" target="_blank">mzk1</a></p>

По имеющейся информации, приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз был переведён на время следственных действий. Напомним, что Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту нарушений в колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой содержался член банды Цапка. Причиной стало появление в СМИ скандальных снимков, на которых Цеповяз ест крабов, шашлыки и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном.

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