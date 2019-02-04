От шашлыков подальше. СМИ узнали о переводе Цеповяза в СИЗО Хабаровска

Члену банды Цапка пришлось поменять место отсидки, пока прокуроры выясняют обстоятельства его "красивой жизни" за решёткой.

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза перевели из Амурской области в следственный изолятор города Хабаровска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По имеющейся информации, приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз был переведён на время следственных действий. Напомним, что Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту нарушений в колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, в которой содержался член банды Цапка. Причиной стало появление в СМИ скандальных снимков, на которых Цеповяз ест крабов, шашлыки и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном.