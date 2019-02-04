Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя

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Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя

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Фото: © Facebook/Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя, на реализацию которой в ближайшие три года потратят почти 310 млрд рублей. Об этом глава кабмина сообщил на совещании со своими заместителями.

— Документ охватывает весь комплекс задач, который нужно решить для развития полуострова, — подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что примерно половину предусмотренной на развитие региона суммы намерены направить уже в этом году.

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