Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя, на реализацию которой в ближайшие три года потратят почти 310 млрд рублей. Об этом глава кабмина сообщил на совещании со своими заместителями.

— Документ охватывает весь комплекс задач, который нужно решить для развития полуострова, — подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что примерно половину предусмотренной на развитие региона суммы намерены направить уже в этом году.