Поесть и погреться. В "Мосприроде" рассказали, зачем зайцы пришли в жилые дворы

Отмечается, что в столице зайцы менее пугливы, так как привыкли жить недалеко от людей.

В Мосприроде объяснили, зачем зайцы пришли в жилые дворы Москвы. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что лесных зверьков видели в жилых кварталах.

— Это может быть обусловлено разными факторами. Например, из-за большого количества снега зайцы приходят поискать лёгкой еды или же погреться около теплотрассы, — приводит РИА "Новости" сообщение специалистов.

При этом они отметили, что повсеместного явления нет, а лишь единичные случаи. В Мосприроде также сообщили, что в столице зайцы менее пугливы, так как привыкли жить недалеко от людей.