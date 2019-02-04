В Совфеде подтвердили, что пенсионная реформа не затронет выплат из НПФ

Отмечается, что на данный момент в негосударственной пенсионной системе находится более 50 миллионов граждан.

Повышение пенсионного возраста не будет распространяться на выплаты россиянам, заключившим договор с негосударственными пенсионными фондами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Валерия Рязанского.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике заверил, что эти граждане продолжат получать пенсию по старым правилам.

— Речь идёт, в частности, о людях предпенсионного возраста, об определённых категориях людей, которые имеют право на досрочный выход на пенсию и так далее, — заявил Рязанский.

По словам сенатора, норма о выплатах из негосударственных фондов была прописана дополнительно.

Рязанский отметил, что негосударственной пенсионной системой пользуется более 50 миллионов человек. В этом году пенсионного возраста достигнут порядка полутора миллионов человек. По оценкам сенатора, среди них несколько сотен граждан будут иметь право на получение выплат из НПФ.

В начале 2019 года в России был увеличен размер возрастной надбавки к пенсии.