ФАС и Минздрав просят наладить процедуру закупки жизненно важных лекарств

Эксперты проекта ОНФ "За честные закупки" обнаружили, что в ряде регионов каждая четвёртая процедура закупки объявляется несостоявшейся из-за отсутствия заявок.

Общероссийский народный фронт обратился в Федеральную антимонопольную службу и Минздрав РФ с просьбой принять срочные меры в связи со срывом закупок жизненно важных лекарств в ряде регионов России.

— Проблема была выявлена в Белгородской и Рязанской областях, Республике Хакасия, Хабаровском и Красноярском краях. Каждая четвёртая процедура закупки объявляется несостоявшейся из-за отсутствия заявок, — информирует пресс-служба ОНФ.

Одну из главных причин игнорирования торгов со стороны предпринимателей эксперты видят в занижении начальной цены контракта. А между тем процедура расчёта была утверждена приказом Минздрава, уведомляют в ОНФ.

— Анализ данных показал, что с момента вступления в силу этого приказа общее количество несостоявшихся процедур на региональном уровне выросло на 3%, — добавили общественники.

Тем временем в России началась эпидемия гриппа. При этом уже в ближайшее время цены на лекарства могут существенно вырасти. Для этого сложилось слишком много факторов: меняется маркировка, растут налоги, колеблется курс рубля. В результате пациенты ждут повышения стоимости как лекарств, так и медицинских услуг. Лайф разбирался, что будет с ценами.