Рогозин рассказал Путину о работе по улучшению ситуации в космической отрасли

Он выделил три направления: выбор приоритетов, сокращение расходов, увеличение доходов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сегодня на приёме у президента РФ Владимира Путина рассказал главе государства, что делается для улучшения ситуации в космической отрасли. По его словам, работа ведётся по трём направлениям.

— Первое — это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли, второе — сокращение непроизводственных расходов на 15%, не менее, и увеличение доходной базы корпорации за счёт открытия новых компетенций и вхождения в новые рынки, — сказал Рогозин.

Также он назвал кардинальное усиление дисциплины в "Роскосмосе" и во всех организациях, которые входят в его структуру. Рогозин также рассказал, что ввёл в корпорации персональную ответственность за финансовую деятельность.

В планах "Роскосмоса" в этом году провести 45 пусков. Это в два раза больше, чем в прошлом. По графику идёт работа по межконтинентальной баллистической ракете "Сармат".