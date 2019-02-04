Рогозин рассказал Путину о работе по улучшению ситуации в космической отрасли

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сегодня на приёме у президента РФ Владимира Путина рассказал главе государства, что делается для улучшения ситуации в космической отрасли. По его словам, работа ведётся по трём направлениям.
— Первое — это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли, второе — сокращение непроизводственных расходов на 15%, не менее, и увеличение доходной базы корпорации за счёт открытия новых компетенций и вхождения в новые рынки, — сказал Рогозин.
Также он назвал кардинальное усиление дисциплины в "Роскосмосе" и во всех организациях, которые входят в его структуру. Рогозин также рассказал, что ввёл в корпорации персональную ответственность за финансовую деятельность.
В планах "Роскосмоса" в этом году провести 45 пусков. Это в два раза больше, чем в прошлом. По графику идёт работа по межконтинентальной баллистической ракете "Сармат".
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