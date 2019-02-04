Здравомыслящих отсеют. Политолог спрогнозировал исход выборов президента Украины

Несмотря на то что, по данным ЦИК Украины, в президентской гонке изъявило желание поучаствовать 89 человек, ни один кандидат, желающий выстраивать отношения с Россией, даже не будет зарегистрирован, уверен заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— Выбрать всё равно не из кого, потому что ситуация на Украине сейчас складывается таким образом, что ни один кандидат, который выступает с позиций здравомыслящих, в первую очередь выстраивания отношений с РФ, он просто не имеет возможности быть зарегистрированным... Даже само заявление подобного рода позиций политических сейчас представляет на Украине угрозу для жизни, — рассказал Лайфу политолог.

По словам Шатрова, избирательные участки в стране будут контролироваться националистами. А для решения вопросов в выгодную властям сторону будут применяться и силовые методы.

— Вот мы самое удивительное, что можем получить на этих выборах, это Зеленского в качестве президента Украины, — добавляет политолог.

Мнение Шатрова подтверждают украинские социологи. Согласно опросу, комика Владимира Зеленского хотели бы видеть главой государства 21,9% граждан Украины. 19,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко. Нынешнего главу государства хотели бы видеть на втором сроке лишь 14,8% украинских избирателей.