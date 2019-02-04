Но хотят Зеленского. Более 20% украинцев верят, что президентом станет Тимошенко

Действующего лидера Незалежной готовы поддержать на предстоящих выборах 14,8% опрошенных.

Комик Владимир Зеленский и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко вновь лидируют в президентском рейтинге на Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".

О готовности проголосовать за шоумена на предстоящих выборах заявили 21,9% опрошенных, за экс-премьера Незалежной — 19,2%. Действующий украинский президент Пётр Порошенко оказался на третьем месте с 14,8% голосов.

81% опрошенных сказали, что намерены принять участие в выборах. 45% из них однозначно готовы, а 36% — больше склоняются к положительному ответу. При этом почти каждый пятый из них верит в то, что следующим президентом Украины станет Тимошенко (22,1%). В победу Порошенко верят 16,6%, а Зеленский оказался на этот раз третьим с показателем в 11,1%.

Ранее ЦИК Украины завершила приём документов от претендентов на пост главы государства. Заявки в комиссию подали 89 человек. На данный момент 28 кандидатур одобрены, 22 — отклонены из-за неуплаты налога.