Опубликован список погибших при пожаре в "звёздном доме" в центре Москвы

Читайте также

Опубликован список погибших при пожаре в "звёздном доме" в центре Москвы

253

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Телеграм-канал Mash опубликовал список жертв пожара на Никитском бульваре. Напомним, рано утром там загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. По последним данным, погибли семь человек, в том числе четырёхлетний ребенок. Родственники прославленного музыканта и дирижёра Юрия Башмета, в чьей квартире располагался очаг возгорания, чудом остались живы.

Список погибших:

— Сыроватский В.

— Шакурова Г.

— Шакурова Е.

— Сыроватская Н.

Нагорная А.

— Первякова Е.

— Мальчик 2013 г.р.

Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, также произошло обрушение перекрытий.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×