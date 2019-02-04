Опубликован список погибших при пожаре в "звёздном доме" в центре Москвы

Телеграм-канал Mash опубликовал список жертв пожара на Никитском бульваре. Напомним, рано утром там загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. По последним данным, погибли семь человек, в том числе четырёхлетний ребенок. Родственники прославленного музыканта и дирижёра Юрия Башмета, в чьей квартире располагался очаг возгорания, чудом остались живы.

Список погибших: — Сыроватский В. — Шакурова Г. — Шакурова Е. — Сыроватская Н. — Нагорная А. — Первякова Е. — Мальчик 2013 г.р. Фото: © Рixabay

Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, также произошло обрушение перекрытий.