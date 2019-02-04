Канатную дорогу на Воробьёвых горах в Москве закрыли до 6 февраля

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Канатную дорогу на Воробьёвых горах в Москве закрыли до 6 февраля

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва»

Московскую канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьёвых гор закрыли на два дня. Об этом сообщает пресс-служба проекта без уточнения причин.

— 4 и 5 февраля канатная дорога закрыта. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Канатная дорога на Воробьёвых горах открылась 26 ноября 2018 года. На следующий день в её работе произошёл сбой из-за хакерской атаки. После этого комплекс был дополнительно защищён от киберугроз.

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