Канатную дорогу на Воробьёвых горах в Москве закрыли до 6 февраля

Московскую канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьёвых гор закрыли на два дня. Об этом сообщает пресс-служба проекта без уточнения причин.

— 4 и 5 февраля канатная дорога закрыта. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Канатная дорога на Воробьёвых горах открылась 26 ноября 2018 года. На следующий день в её работе произошёл сбой из-за хакерской атаки. После этого комплекс был дополнительно защищён от киберугроз.