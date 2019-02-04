Конституционный суд разъяснил, с каких доходов не удерживаются алименты

Поводом для постановления КС стала жалоба жителя Красноярского края, который не смог опротестовать решение судебного пристава.

Конституционный суд РФ признал не соответствующим конституции положение, позволяющее удерживать алименты с граждан из компенсаций за использование личного транспортного средства. Об этом сообщается в постановлении КС, которое было опубликовано 4 февраля.

В опубликованном постановлении по делу о проверке конституционности подпункта "п" пункта 2 перечня видов заработной платы и иного дохода сказано, что удержание части таких выплат нарушает "принцип равенства работников, которые используют для выполнения порученной им в рамках трудовых отношений работы различные виды личного имущества".

Поводом для принятия постановления Конституционным судом РФ стала жалоба Геннадия Белоскова. Мужчина с 2012 года получает компенсацию от работодателя за использование в служебных целях личного автомобиля. В 2016 году с него были взысканы алименты на содержание детей. Их удержали не только с зарплаты Белоскова, но и со средств, которые он получает в качестве компенсации.

Отмечается, что опротестовать в судах постановление судебного пристава мужчина не смог, из-за чего обратился в КС России.

Дело Белоскова отправлено на пересмотр.

Ранее Лайф писал, что Минтруду предложили обязать граждан платить алименты безработному супругу после развода.