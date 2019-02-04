Политолог объяснил, как признание Гуайдо Евросоюзом скажется на Венесуэле

По мнению эксперта, факт признания оппозиционера не означает его автоматическую победу внутри страны.

Полоса дипломатических признаний странами ЕС и НАТО Хуана Гуайдо как временного исполняющего функции президента Венесуэлы будет, безусловно, иметь последствия для нынешней власти. Об этом Лайфу заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отметив, однако, что преувеличивать эти последствия не стоит.

— Всё-таки факт признания новой власти не означает автоматической победы этой власти внутри страны, — сказал он. — Пример — Сирия.

Как отметил Кортунов, когда в САР начались волнения в 2011 году, за этим последовала также полоса дипломатических признаний оппозиции, которая началась с подачи Лиги арабских государств.

— Всем казалось, что вот-вот — и режим падёт. Однако мы видим, что режим до сих пор живёт, более того, некоторые из тех, кто в то время разорвал отношения с Башаром Асадом, теперь эти отношения восстанавливают, — добавил эксперт.

Что касается Венесуэлы, то здесь важно — сможет ли оппозиция перетянуть на свою сторону военных и остальных силовиков, считает Кортунов.

Напомним, 23 января Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота. В Кремле же считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

Как писал Лайф, ранее Гуайдо признали лидером Венесуэлы Великобритания, Испания, Австрия, Франция, Дания, Швеция, Германия.