Жертва "подмосковного Отелло" рассказала о планах на 14 февраля

По словам Маргариты Грачёвой, она не намерена закрываться от отношений и допускает, что в будущем выйдет замуж.

Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, которой в конце 2017 года бывший муж отрубил топором кисти рук из ревности, не планирует ставить крест на личной жизни, думает о личном счастье и будущем.

— Я ни с кем не встречаюсь, но крест на личной жизни не ставлю, — приводит её слова портал "Москва 24". — У меня нет такого: "Всё, я теперь замуж не выйду".

14 февраля девушка планирует повидаться с бывшими коллегами, которые в этот день будут отмечать 100-летие газеты, в которой ранее Маргарита работала начальником отдела рекламы.

— Скорее всего, я пойду туда, — отметила она.

Напомним, в декабре 2017 года Грачёв похитил супругу и вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал её истязать. Он нанёс матери своих сыновей около 10 ударов топором по запястьям и кистям, за что позже был лишён родительских прав и приговорён к 14 годам тюрьмы.

Одну из конечностей девушке восстановили буквально по частям, однако в ближайшее время ей предстоит ещё одна операция, а после — длительная реабилитация. Вместо правой руки у девушки протез. Отмечается, что разрабатывать восстановленную конечность девушке придётся на протяжении нескольких лет.