Воткнул пинцет в спину. На Урале пациент ранил врача за отказ выпить и покурить

В момент нападения нейрохирург осматривал мужчину на наличие черепно-мозговой травмы.

В Челябинской областной клинической больнице № 3 пьяный пациент ранил врача пинцетом за отказ дать ему покурить и выпить. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в ночь на 3 февраля в медучреждение с подозрением на черепно-мозговую травму. К его осмотру приступил нейрохирург, но у больного были совсем другие заботы.

— Пациент требовал дать ему покурить и выпить, на что получил отказ от доктора. Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки, — уточнили в министерстве.

На подмогу раненому доктору подоспели охранники больницы и полицейские. В итоге буйного пациента забрали в отделение, а врачу наложили швы. Сейчас медик находится на больничном.