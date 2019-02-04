Вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась надбавки к пенсии

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Вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась надбавки к пенсии

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Пивоваров

Вдова погибшего в Сирии российского лётчика Андрея Пыленка через суд добилась повышения пенсии по потере кормильца, в чём ранее ей отказал военкомат. Её право на надбавку признал Ленинский районный суд во Владимирской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы суда.

Сообщается, что ещё в ноябре прошлого года региональный военный комиссариат отказал Вере Пыленок и двум её несовершеннолетним детям в надбавке к пенсии по потере кормильца. Однако она обратилась в военную прокуратуру, после чего её требования в суде поддержал прокурор.

— Суд решил исковые требования военного прокурора Владимирского гарнизона в интересах Пыленок Веры Александровны к ФКУ "Военный комиссариат Владимирской области" о признании права на получение надбавки к пенсии по потере кормильца… удовлетворить, — отмечается в сообщении районного суда.

Муж Веры Пыленок погиб в марте прошлого года при крушении Ан-26 во время захода на посадку на базу Хмеймим. Жертвами трагедии стали 39 человек, среди них был и капитан Андрей Пыленок.

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