"АвтоВАЗ" назвал цены на бюджетные версии Lada Vesta

Автомобиль Lada Vesta представлен в бюджетной комплектации. В "АвтоВАЗе" рассказали, что стартовая цена на "весту" в трёх типах кузова снизилась на сумму от 20 до 51 тысячи рублей. Самый популярный седан теперь стоит от 595 тысяч рублей.

Стартовая комплектация "Весты" Standart подразумевает 1,6-литровый двигатель и механическую коробку передач. В составе Standart две фронтальные подушки безопасности, ЭРА-Глонасс, система курсовой устойчивости ESC и многое другое.

Универсал Lada Vesta Classic теперь стоит 676,9 тысячи, что на 28 тысяч рублей меньше предыдущей цены. А новый автомобиль Lada Vesta Cross будет стоить на 25 тысяч дешевле — 780 тысяч рублей.

Несколько дней назад "АвтоВАЗ" анонсировал старт продаж модели Lada Vesta Sport. Стартовая цена авто с форсированным двигателем объёмом 1,8 литра составит 1,01 миллиона рублей.

В декабре Лайф рассказывал, что, по данным "АвтоВАЗа", компания в 2018 году продала около 360 тысяч машин. Это на 15,5% больше аналогичного показателя 2017 года. Автомобиль Lada Vesta приобрели 108 тысяч россиян.