"90-е вернулись". У пациентов в больнице Ростова брали плату за просмотр ТВ

Пользователи соцсети сообщили, что подобная практика в больнице существует на протяжении лет.

В больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону с пациентов берут плату за просмотр телевизора. Об этом сообщил подписчик группы "Это Ростов-на-Дону! — Новости" в социальной сети "ВКонтакте".

Молодой человек прислал видео, которое заснял в медицинском учреждении. Он пояснил, что по палатам больницы ходит мужчина в белом халате, который представляется электриком. Он собирает с пациентов деньги за просмотр телевизора. Тем, у кого нет денежных средств, он отключает телевизоры, делая это так, что самостоятельно люди не могут их включить.

По словам пациента, мужчина не выдаёт чеки за оказанные услуги — включение телевизоров. Сам автор ролика записал на видео, как платит "электрику" за два дня — отдаёт сторублёвую купюру. Его сосед по палате оплачивает просмотр телевизора за четыре дня.

Отмечается, что некоторые из подписчиков группы подтвердили, что в этой больнице давно практикуют подобное — с годами меняется лишь ценник за просмотр ТВ.

В настоящий момент в больнице проводится служебное расследование. Об этом сообщила радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на заместителя по организационно-методической работе Нелли Моисеева.

Ранее Лайф писал, что пациенты больницы под Ярославлем пожаловались на её состояние, сравнив условия нахождения в медучреждении с концлагерем. Пресс-секретарь регионального депздрава сообщила, что больница будет отремонтирована в этом году.