В Малайзии задержали жонглировавших своим ребёнком россиян — видео

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В Малайзии задержали жонглировавших своим ребёнком россиян — видео

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В Малайзии задержали граждан России, которые устраивали на улице Куала-Лумпура представления для прохожих с помощью собственного ребёнка. Об этом сообщает местная газета Star.

28-летнего мужчину и его 27-летнюю возлюбленную задержали на улице Раджа Абдулла. Основанием для этого стало то, что россиянин жонглировал младенцем, а женщина отвечала за музыкальное сопровождение "трюка". По данным местной полиции, пара въехала в страну 1 февраля через Таиланд.

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