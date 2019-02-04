Кормили котлетой на палке. В Екатеринбурге кота спасли из вентиляции

В Екатеринбурге зооспасатель вытащил кота из вентиляционного канала в квартире, сообщает "КП".
Животное путешествовало по лабиринтам два дня. Кота было хорошо видно с помощью эндоскопа. Достать его рукой, запущенной внутрь, не удавалось — пришлось просто караулить.
Кот заинтересовался активной деятельностью в квартире, стал выглядывать из дыры и пытался спуститься вниз. Когда он просунул голову в отверстие, его поймал зооспасатель.
Как отмечается, хозяин отслеживал перемещения питомца и пытался достать его без помощи специалиста. Кормить кота пришлось, пока он был в вентиляции, привязывая котлету к длинной палке.
Ранее Лайф писал о жителе Санкт-Петербурга, который залез на дерево и спас замёрзшего кота.
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