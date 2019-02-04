Кормили котлетой на палке. В Екатеринбурге кота спасли из вентиляции

Отмечается, что хозяин пытался самостоятельно вызволить животное, однако ему это не удалось.

В Екатеринбурге зооспасатель вытащил кота из вентиляционного канала в квартире, сообщает "КП".

Животное путешествовало по лабиринтам два дня. Кота было хорошо видно с помощью эндоскопа. Достать его рукой, запущенной внутрь, не удавалось — пришлось просто караулить.

Кот заинтересовался активной деятельностью в квартире, стал выглядывать из дыры и пытался спуститься вниз. Когда он просунул голову в отверстие, его поймал зооспасатель.

Как отмечается, хозяин отслеживал перемещения питомца и пытался достать его без помощи специалиста. Кормить кота пришлось, пока он был в вентиляции, привязывая котлету к длинной палке.

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