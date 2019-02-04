"Слишком радикально". Киев осудили за планы не пускать наблюдателей РФ на выборы

По мнению эксперта, это может быть основанием для обращения в международные организации.

Инициатива вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко запретить россиянам быть наблюдателями на украинских выборах, — необдуманный поступок. Такое мнение Лайфу высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Если действительно будет принято такое решение, такой закон, у России будут все формальные основания для того, чтобы не признавать прошедшие на Украине выборы президента и власть президента на Украине, — пояснил он. — Я думаю, это слишком радикальное предложение.

По мнению Жарихина, украинская сторона в итоге от его законодательного закрепления воздержится.

— Я не исключаю, что они без всякого законодательного решения сделают так, чтобы российских наблюдателей не было, но это другой вопрос, — добавил эксперт. — Это такая дискриминация по национальному признаку.

Это, в свою очередь, может быть основанием для обращения в международные организации и для протестов.

Как ранее писал Лайф, в Верховную раду внесли законопроект, который запрещает россиянам быть наблюдателями. Его инициаторами стали спикер парламента Андрей Парубий, вице-спикер Рады Ирина Геращенко, представитель Порошенко Ирина Луценко и другие.