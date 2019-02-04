Кушать подано! В кубанской больнице детям дали на завтрак плавающий в каше омлет

Малыши от такого "творческого" подхода в восторг не пришли — есть никто из них не стал.

В детском отделении Больницы скорой медицинской помощи Краснодара (БСМП) маленьким пациентам подали странный завтрак — кашу с плавающими в тарелках кусками омлета. По данным канала "360", после произошедшего повара уволили.

— Утром детям принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу, — пожаловалась в соцсети одна из свидетельниц.

По её словам, в столовой таким образом решили проблему нехватки посуды. Дети от такого "творческого" подхода в восторг не пришли — завтракать никто из малышей не стал. Она также заметила, что во взрослом отделении такой ситуации в это утро не было, поскольку там за себя могут постоять, в отличие от детей.