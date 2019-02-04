В Подмосковье спасли рожающую в сугробе бездомную собаку

Спасатели Московской области вызволили из сугробов бездомную рожающую овчарку. Собаку обнаружила между сараями в глубоком снегу на берегу канала имени Москвы в Дмитрове волонтёр Наталья Лакатош и обратилась за помощью, сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас".

Чтобы помочь бездомному животному, его пришлось на время усыпить при помощи духовой трубки, в которой был шприц со снотворным. Из-за того что доступ к месту был перекрыт железнодорожными путями, спасатели 200 метров несли спящее животное по снегу и между лодочных гаражей до автомобиля волонтёра.

— Вследствие профессиональных действий спасателей, которые оснащены всем необходимым для оказания оперативной помощи, собаку удалось спасти, ведь счёт шёл на минуты, а она нуждалась в срочной операции. В данный момент животное прооперировано и находится в приюте "Умка", чувствует себя удовлетворительно, — рассказала Наталья Лакатош.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, как школьник в Иркутской области спас вмёрзшего в лёд кота.

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