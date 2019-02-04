Не Куинджи, зато вкусно. Из Ботанического сада МГУ украли папайю

Как отмечается, плод предназначался для дегустации, намеченной на сегодняшний день.

Самый крупный и спелый плод папайи был нагло похищен из Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в аккаунте старейшего зооботанического сада России в "Инстаграме".

Похищенный плод предназначался для дегустации — она должна была пройти 4 февраля. В посте сказано, что остальные плоды мелкие и недозрелые, потому "дегустация откладывается".

— Быть может, похититель вдохновился историей кражи шедевра Архипа Куинджи из Третьяковской галереи? Слава богу, плод папайи не так ценен, — приводит слова директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма агентство РИА "Новости".

Ретеюм отметил печальность и забавность произошедшего и выразил надежду на то, что дегустация папайи всё же состоится в ближайшее время.

Ранее Лайф писал, что на выставку в Третьяковскую галерею вернули украденную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Посмотреть на картину в Третьяковке можно до 17 февраля.