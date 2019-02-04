Предъявлено обвинение арендатору кафе, где на вечеринке взорвался газ

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Предъявлено обвинение арендатору кафе, где на вечеринке взорвался газ

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Кафе "Рандеву". Фото: © служба спасения Саратовской области

Предпринимательнице грозит до шести лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение предпринимательнице Марии Куприяновой из Саратовской области по факту пожара, который произошёл в кафе во время празднества.

Обвинение предъявлено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Шесть лет лишения свободы — это максимальное наказание в этом случае.

Напомним, взрыв прогремел 26 января в кафе "Рандеву" во время празднования юбилея. Погиб виновник торжества, ещё 22 человека были ранены. Причиной трагедии, по версии СКР, стал сломанный вентиль на газовом баллоне.

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