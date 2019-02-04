"Главный производитель". Захарова обвинила Макрона в создании фейковых новостей

Она поясняет, что обвинения французского лидера о "российском вмешательстве" – лживы и не имеют доказательств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес российских СМИ, якобы причастных к протестам "жёлтых жилетов". Она сочла эти обвинения лживыми и бездоказательными. Более того, внешнеполитическое ведомство намерено запросить официальный комментарий властей Пятой республики и Посольства Франции в Москве из-за слов Макрона, которые появились во французской прессе.

Захарова отмечает, что Макрон не предоставил никаких фактов, доказательств и источников информации, которые могли бы заставить его прийти к таким выводам.

— Если этот материал передаёт всё точно (а как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом — бутафория, — пишет она в "Фейсбуке".

Захарова также осудила высказывание французского лидера, что "фашисты, ультралевые радикалы и русские" хотят дестабилизировать обстановку в Пятой республике. Она отмечает, что ставить русских и фашистов в один ряд — это либо редкая подлость со стороны Макрона, либо его тотальная безграмотность.

Кстати, возможно удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно. Если хочется президенту Франции провести исторические параллели, то лучше тогда пусть сравнит Гитлера с Наполеоном. С матчастью поможем Мария Захарова

По данным французских СМИ, Макрон на встрече с местными журналистами заявил, что российские СМИ якобы вмешиваются во внутренние дела страны, используя аккаунты в соцсетях.