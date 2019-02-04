Драматург Татьяна Калецкая скончалась в возрасте 81 года

Драматург Татьяна Калецкая умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Киносоюза, напомнив, что именно она написала сценарий к фильму "Ксения, любимая жена Фёдора".

— В жизни она была любимой женой Александра Гельмана. Была его музой и поводом для написания сперва пьес, а затем и стихов, — говорится на сайте Киносоюза. — Так, она всегда была искренне любопытна и непосредственна. У неё всегда были грандиозные планы на многое и на многие годы вперёд.

Калецкая родилась 14 марта 1937 года. В 1966 году вышла замуж за советского драматурга Александра Гельмана. Она также написала сценарии к фильмам "Считайте меня взрослым", "Плывут моржи", "Дорога без конца".

Калецкой ранее супруг посвятил следующие строки:

Мы настолько вросли друг в друга,

что боимся остаться без себя,

когда один из нас уйдёт.