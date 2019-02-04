Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа

Юлия Толмацкая в посте рассказала подписчикам, что ролик был подготовлен её супругом "для всех вас".

Вдова Кирилла Толмацкого сообщила, что утром 6 февраля на канале музыканта в YouTube будет размещено новое музыкальное видео, подготовленное исполнителем.

— Имеющий уши услышит. В 11:00, в ЦКБ — церемония прощания с Кириллом, — написала Толмацкая в посте в "Инстаграме" под фотографией своего умершего супруга.

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, скончался 3 февраля в Ижевске. Музыканту стало плохо после выступления. Предварительной причиной смерти исполнителя назвали сердечную патологию. О месте похорон певца сообщила его мать Ирина Толмацкая.