Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа

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Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа

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Фото: © Instagram/somamamori

Юлия Толмацкая в посте рассказала подписчикам, что ролик был подготовлен её супругом "для всех вас".

Вдова Кирилла Толмацкого сообщила, что утром 6 февраля на канале музыканта в YouTube будет размещено новое музыкальное видео, подготовленное исполнителем.

— Имеющий уши услышит. В 11:00, в ЦКБ — церемония прощания с Кириллом, — написала Толмацкая в посте в "Инстаграме" под фотографией своего умершего супруга.

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, скончался 3 февраля в Ижевске. Музыканту стало плохо после выступления. Предварительной причиной смерти исполнителя назвали сердечную патологию. О месте похорон певца сообщила его мать Ирина Толмацкая.

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