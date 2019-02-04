Водитель маршрутки изнасиловал 13-летнюю девочку под Волгоградом

Обвиняемый утверждает, что между ним и школьницей была близость по обоюдному согласию.

В рабочем посёлке Городище Волгоградской области водитель маршрутки изнасиловал 13-летнюю девочку, которая возвращалась с учёбы домой. Как сообщили в региональном СК, 34-летний мужчина уже задержан.

— К ней на автомобиле "Газель" подъехал мужчина и попросил показать ему дорогу. Несовершеннолетняя согласилась, но, как только она села в салон машины, водитель вывез ребёнка на окраину населённого пункта и надругался над ним, — уточнили в Следственном управлении.

Девочка вернулась домой после произошедшего и обо всём рассказала. Школьница назвала в полиции номер рейса и описала злоумышленника. Подозреваемого задержали спустя полтора часа в Дзержинском районе Волгограда. Девочка указала на преступника во время опознания.

При этом мужчина сначала утверждал, что в этот день даже не был в Городище. Спустя некоторое время он начал говорить, что посчитал потерпевшую совершеннолетней и между ними была близость по обоюдному согласию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.