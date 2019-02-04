В Росстате рассказали о рекордном росте ВВП за последние шесть лет

Предыдущий настолько большой показатель был в 2012 году, когда экономика выросла на 3,7 процента.

Согласно данным Росстата, рост ВВП в России в 2018 году составил 2,3 процента, что является более высоким показателем, чем прогнозировали Минэкономразвития и Центробанк.

— Объём ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно 2017 года составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%, — сообщает Росстат.

Ранее рост российской экономики замечали и во Всемирном банке. ВВП страны рос, несмотря на ужесточение санкций в отношении РФ, отмечали специалисты.