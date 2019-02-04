В Росстате рассказали о рекордном росте ВВП за последние шесть лет

Согласно данным Росстата, рост ВВП в России в 2018 году составил 2,3 процента, что является более высоким показателем, чем прогнозировали Минэкономразвития и Центробанк.
— Объём ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно 2017 года составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%, — сообщает Росстат.
Ранее рост российской экономики замечали и во Всемирном банке. ВВП страны рос, несмотря на ужесточение санкций в отношении РФ, отмечали специалисты.
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