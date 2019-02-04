В Совфеде рассматривают вопрос о более жёстком отборе сенаторов из регионов

Как ранее сообщалось, сенатору были предъявлены обвинения по трём статьям. Он арестован до 30 марта.

В Совете Федерации в связи с делом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова изучают вопрос о более жёстком отборе представителей от регионов. Об этом рассказал глава Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

— На сегодняшний момент мы стоим перед дилеммой, что представители из регионов должны проходить более тщательный отбор, — приводит его слова ТАСС.

Отметим, с 2011 года новые члены Совфеда вступают в должность спустя 10 дней после принятия такого решения органом власти субъекта России. Ранее же сенатор мог вступить в должность лишь после того, как его полномочия подтвердит сама верхняя палата парламента.

30 января Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совфеда. Ему были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Он арестован до 30 марта, свою вину не признал и назвал уголовное дело в отношении него "политическим заказом".

Кроме самого сенатора, был задержан его отец Рауль Арашуков, подозреваемый в организации преступного сообщества и хищении газа у "Газпрома" на 30 млрд рублей.

О том, чем известны фигуранты дела Арашукова, читайте в материале Лайфа.