Коллекция шуб и "миллионы" на стенах. Жительница "звёздного" дома оценила ущерб

Женщина посетовала, что всё придётся выбрасывать, в том числе мебель, испорченную водой.

Дом в центре Москвы, где ночью 3 февраля случился пожар, не просто так называют "звёздным" — в списке жильцов значатся актриса Ингеборга Дапкунайте и оперная певица Любовь Казарновская, пишет "КП".

Жительница дома Элеонора Власова рассказала изданию, что после тушения возгорания воды в её квартире по колено, в помещении стоит жуткий запах гари. По словам женщины, даже в шкафу с шубами всё внутри оказалось мокрым.

— Все придётся выбрасывать. Мебель, ремонт — всё испорчено. А ведь я год назад на одни только стены потратила семь миллионов, думала, деньги вкладываю на века, а тут — такое, — поделилась Власова, чья квартира расположена на третьем этаже.

Женщина отметила, что с соседями не общалась — все люди занятые.

Как ранее сообщалось, возгорание произошло в историческом здании 1912 года постройки. По последним данным, в результате трагедии погибло семь человек. Родственники музыканта Юрия Башмета, в квартире которых начался пожар, чудом спаслись. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.