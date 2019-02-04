В жутком пожаре в "звёздном доме" в центре Москвы нашли американский след

По мнению жильцов, косвенным виновником трагедии является гражданин США по имени Джефри.

Последствия пожара в "звёздном доме" на Никитском бульваре могли быть не такими катастрофическими, а скольких погибших можно было бы избежать. В этом уверены жильцы многоэтажки. По их мнению, роковую роль в трагедии сыграла глобальная перепланировка в квартире на пятом этаже, которую сделал их бывший сосед — американец по имени Джефри.

Как сообщает МК, семья дирижёра Юрия Башмета купила апартаменты у этого иностранца. Несколько лет назад в них въехала дочь известного музыканта Юлия с детьми. Именно в её квартире под номером 44 находился очаг возгорания.

По словам жильцов дома, бывший хозяин переделал 8-комнатную квартиру, соорудил кухню при входе, снёс все перегородки и отгородил огромную спальню. Из-за этой перепланировки соседи даже судились с американцем — после ремонта образовались пустоты и щели. Они уверены, что воздушная тяга сыграла роковое значение при пожаре — во время ЧП жильцы расположенной над квартирой дочери Башмета коммуналки задохнулись от угарного газа.

Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф показал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, также произошло обрушение перекрытий. По последним данным, погибло семеро. Лайф опубликовал список погибших.