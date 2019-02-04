Грозит до 15 лет. Бармена отправили в СИЗО за убийство клиента паба в Москве

26-летнего бармена, которого обвиняют в убийстве посетителя паба в центре Москвы, арестовали на два месяца. Это решение вынес Басманный суд столицы.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-секретарь Юнона Царева.

Добавим, что 26-летнему Ивану Ш. грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, убийство произошло в пабе на Земляном Валу 2 февраля. Клиент заведения перебрал с алкоголем и зашёл за барную стойку, когда вечеринка уже закончилась. Между двумя мужчинами началась драка, в результате которой посетитель скончался. Было опубликовано видео смертельной драки.