Очистил чакры и кошелёк. Экстрасенс ограбил "проклятую" жительницу Ульяновска

Потерпевшая перевела 10 тысяч рублей на счёт злоумышленника за снятие "порчи", а когда тот перестал выходить на связь, обратилась в полицию.

В дежурную часть обратилась 24-летняя жительница Ульяновска, которая стала жертвой очередного "мага" из Интернета. Потерпевшая рассказала, что в соцсетях ей пришло сообщение с предложением снять порчу, очистить чакры и покончить со всеми личными проблемами за материальное вознаграждение. Сторговались на сумме 10 тысяч рублей. Девушка перевела деньги по указанным в письме реквизитам, после чего экстрасенс вдруг перестал выходить на связь.

— Полицейские установили, что переписка велась из города Камышина Волгоградской области. Там же сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего местного жителя, который в содеянном сознался и пояснил, что все денежные средства потратил на личные нужды, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

В отношении чародея было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Впрочем, зачастую жертвами злоумышленников становятся и сами "колдуны". Лайф уже рассказывал, как с машины финалистки "Битвы экстрасенсов" потомственной ведьмы Елены Голуновой украли зеркала. Предсказать кражу она не смогла: магия злоумышленников оказалась сильнее.