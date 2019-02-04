В Москве ученицу похитили у ворот школы и изнасиловали

Девушке пригрозили "адом на земле" в случае, если она проговорится о случившемся.

Жительницу северо-запада столицы похитили по дороге в школу, прямо у ворот учебного заведения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как уточняется, рядом со школьницей остановился автомобиль, в котором находилось двое молодых людей. Пригрозив девушке ножом, они посадили её в машину и увезли в сторону улицы Свободы. Школьницу изнасиловали в квартире, а после сказали никому не говорить о произошедшем.

17-летняя одиннадцатиклассница рассказала о случившемся лишь спустя месяц — девушке пообещали "устроить ад на земле", если она кому-то проболтается.

Поисками подозреваемых занимаются полицейские.

Ранее Лайф сообщал, что под Волгоградом водитель маршрутки изнасиловал 13-летнюю девочку.