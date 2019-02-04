Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе сотен тысяч избирателей

По словам политика, во время голосования лидер Незалежной "хочет вбросить бюллетени".

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в подкупе избирателей. Экс-премьер страны потребовала от главы МВД Арсена Авакова начать расследование.

— Президент создаёт сеть в стране и раздаёт по тысяче гривен людям за голос. Это уже известно всем, и вы не переложите ответственность на "Батьковщину", которая такими вещами не занимается, — заявила политик на согласительном совете в Верховной раде.

По словам Тимошенко, речь идёт о "подкупе Петром Порошенко и штабом, который возглавляет Березенко, сотен тысяч людей". Лидер "Батьковщины" также уличила конкурента по президентской гонке в том, что он тайно увеличил в реестре количество избирателей на миллион человек. Она потребовала перепроверить документ и убрать оттуда "мёртвые души".

Политик подчеркнула, что на этом махинации Порошенко не закончатся — "он хочет вбросить бюллетени, которых он планирует напечатать больше, чем нужно сегодня для страны".

Ранее ЦИК Украины завершила приём документов от претендентов на пост главы государства. Заявки в комиссию подали 89 человек, 28 кандидатур одобрены. Среди них Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Последний уже второй месяц возглавляет президентский рейтинг.