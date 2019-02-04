Из-за плохой уборки снега и наледи. Беглов уволил главу района в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. Причиной послужил тот факт, что в регионе плохо убирали снег и наледь. Об отставке сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Отмечается, что Беглов сам проверил, хорошо или нет убирают тротуары, дороги у предприятий торговли. Он убедился в справедливости многочисленных жалоб жителей района, среди которых были и сообщения про очереди в травмпунктах. В связи с этим было принято решение об увольнении Сапожникова.

Врио главы Северной столицы также отметил, что в других районах Петербурга неудовлетворительно организована работа оперативных штабов.