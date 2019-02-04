Отдохнуть от половинки. Почти треть российских пар проводят отпуск не вместе

По словам тех, кто предпочитает раздельный отдых, это в основном связано с необходимостью побыть вдали друг от друга или же с разными интересами.

Почти треть российских пар (30%) проводят отпуск не вместе и считают такой отдых предпочтительным. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом OneTwoTrip.

Ещё 16% участников опроса заявили, что поддерживают такой формат отдыха, однако против выступает их вторая половина. 35% респондентов против отдыха по отдельности, ещё 19% заявили, что тоже против, но допустили такую возможность, когда на это есть серьёзное основание (к примеру, невозможность взять отпуск в одно время).

По словам тех, кто предпочитает раздельный отдых, это в основном связано с необходимостью отдохнуть друг от друга или же разными интересами.

Участникам опроса было также предложено ответить на вопрос, куда и с кем бы они поехали в отпуск, если не с возлюбленными. На это 31% опрошенных сказали, что в европейский город, интересный с культурной точки зрения, ещё 25% респондентов хотели бы на море, 12% предпочли бы лыжи или сноуборд.

С собой 50% участников опроса взяли друзей, 21% поехали бы сами, а 16% — с ребёнком.