На 100 тысяч и больше. Свыше 30 компаний подняли цены на автомобили в России

Некоторые автомобили стали стоить "всего" на 13 тысяч больше, некоторые прибавили в цене уже сотни тысяч рублей.

Специалисты сайта "Автостат" выяснили, что в новом году 32 компании подняли цены на свою продукцию.

На 13 тысяч рублей подорожали автомобили Chevrolet Niva. Детища китайского автопрома модели Lifan подорожали на 30 тысяч, автомобили итальянского автопроизводителя Fiat — уже на 50 тысяч рублей.

Автомобили японской компании Subaru поднялись в цене до 100 тысяч рублей, южнокорейские автомобили Kia — до 155 тыс. рублей. Просто взлетели вверх цены на немецкие внедорожники и автомобили класса люкс от немецкого производителя Porsche — все подорожали на 186–648 тысяч рублей.

"АвтоВАЗ", однако, сегодня заявил, что снизил цену на минимальные комплектации всех вариантов LADA Vesta.

Помимо роста цен на само "средство передвижения, а не роскошь" эксперты предупредили, что в этом году увеличится и обслуживание авто. Ведь повышение ставки НДС, а также рост акцизов на топливо повлекут и существенный рост цен на бензин и дизель уже в ближайшие месяцы.