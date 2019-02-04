Прятал в стенках чемодана. В Шереметьево поймали россиянина с 2,5 кг кокаина

В московском аэропорту Шереметьево задержали россиянина, у которого в стенках чемодана нашли более 2,5 килограмма кокаина. Как сообщает пресс-служба ФТС РФ, гражданин прибыл в столицу из Латинской Америки.

Кокаин был расфасован в семь брикетов, а те были спрятаны в стенках чемодана. На месте провели экспресс-анализ, который показал, что россиянин перевозил кокаин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ... в особо крупном размере".