Минздрав предложил изменить список болезней, возникших после аварии в Чернобыле

Читайте также

Минздрав предложил изменить список болезней, возникших после аварии в Чернобыле

267

Фото: ©Pixabay

Как указано в документе, в перечень предлагается добавить ишемическую болезнь сердца и рак.

В Минздраве предложили изменить перечень заболеваний, возникших по причине радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как указано в документе, в список предлагается добавить ишемическую болезнь сердца и рак. Отмечается существование связи между лучевым воздействием на человека в больших дозах и возникновением злокачественных новообразований.

В то же время при облучении малыми дозами радиации проявление негативных для здоровья последствий носит случайный характер, говорится в пояснительной записке. Одновременно с этим доброкачественные новообразования от радиации не зависят, что подтверждено и международным опытом, поэтому их из указанного перечня предлагается исключить.

Предполагается, что проект постановления вступит в силу с 1 января 2020 года. По указанному в нём списку будут устанавливаться причинные связи болезней, а также инвалидности и смерти.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×