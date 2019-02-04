Путин поздравил сборную РФ по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира

Глава государства отметил, что на мировом первенстве команда показала высочайший класс мастерства.

Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира, который проходил в шведском Венерсборге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства и командную сплочённость, — заявил глава государства.

Он также отметил тренеров и близких хоккеистов, которые поддерживали команду во время соревнований. По мнению Путина, в финале мирового первенства национальная сборная "буквально вырвала победу у традиционного и сильного соперника".

Напомним, игроки российской команды по хоккею с мячом взяли высшую награду на ЧП в шведском Венерсборге. В финальном матче 2 февраля они со счётом 6:5 в дополнительное время обыграла хозяев соревнования.