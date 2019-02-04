Как без вести пропавшего. На Украине капитана "Норда" объявили в розыск

В МВД Незалежной уточнили, что Владимир Горбенко исчез 26 января в Мелитополе Запорожской области.

МВД Украины объявило в национальный розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Он числится в списках пропавших без вести. Согласно данным сайта правоохранителей, капитан исчез 26 января.

Согласно данным украинского МВД, Горбенко пропал в Мелитополе Запорожской области. Его поиском занимается местный отдел полиции.

О том, что капитан "Норда" пропал, стало известно 28 января. При этом не было никаких подробностей, кроме того, что он вышел из дома и больше не выходил на связь с родными. Власти Крыма потребовали от Киева предоставить данные о местонахождении Горбенко, а в Службе безопасности Украины в свою очередь заявили о своей непричастности к исчезновению моряка.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было задержано ещё в конце марта прошлого года. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанного гражданина России, однако удалось добиться лишь его освобождения из СИЗО под залог.