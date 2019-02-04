В кубанской больнице извинились за поданный детям плавающий в каше омлет

Руководство заверило, что усилит контроль за питанием не только в будни, но и в выходные дни.

В краснодарской больнице, где детям на завтрак подали плавающий в каше омлет, других жалоб на питание не было. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в крае Татьяна Ковалёва после разговора с главврачом БСМП.

— Было проведено служебное расследование, выяснялась информация, были ли другие жалобы на питание. Других жалоб не было, — цитирует её РИА "Новости".

По словам Ковалёвой, руководство больницы извинилось за произошедшее перед пациентами. Главврач заверил, что в медучреждении усилят контроль за питанием не только в будни, но и в выходные дни.

Как писал Лайф, в детском отделении Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодара на завтрак малышам подали кашу с плавающими в тарелках кусками омлета. Одна из возмущённых свидетельниц опубликовала гневный пост в Сети. Повар была уволена.