Под лавинами в Альпах погибло 10 человек

Отмечается, что наибольшее число погибших зафиксировано в Италии — там скончалось семь человек.

Жертвами лавин в Альпах в прошедшие выходные стали по меньшей мере 10 человек, сообщает RTE.ie.

Как уточняется, наибольшее число погибших зафиксировано в автономной области Валле-д’Аоста в Италии. Там три сошедшие лавины унесли жизни пятерых человек, ещё один числится пропавшим без вести. Один лыжник погиб при сходе лавины близ Больцано на границе с Австрией. В регионе Ломбардия под лавиной погиб сноубордист.

At least five skiers are dead after an avalanche in the Italian Alps https://t.co/ALGplUaHT7 pic.twitter.com/mLiklRcXrZ — WSYX ABC 6 (@wsyx6) 4 февраля 2019 г.

В федеральной земле Каринтия на юге Австрии в результате схода лавины погиб 52-летний мужчина. В швейцарском кантоне Берн из-за лавины погиб мужчина.

Кроме того, во Франции при сходе лавины на горнолыжном курорте в департаменте Савойя погиб один человек.